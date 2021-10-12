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Путин обсудит мировые проблемы на заседании Высшего совета ЕврАзЭС

Мир

Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 14 октября, об этом информирует пресс-служба Кремля.

Путин обсудит мировые проблемы на заседании Высшего совета ЕврАзЭС

Заседание пройдет в формате видеоконференции. В повестку включили вопросы распространения коронавируса и преодоление его последствий в социально-экономической сфере. Участники также планируют коснуться вопросов сотрудничества в энергетике и формирования единых рынков нефти и газа, взаимодействия по проблематике изменения климата и защиты окружающей среды.

"Ожидается принятие ряда решений, направленных на дальнейшее углубление евразийской интеграции", — сообщает пресс-служба.

Ранее Pravda. Ru приводила слова премьер-министра Канады Джастин Трюдо, который заявил: "Пандемия предоставила возможность для перезагрузки. Это шанс ускорить наши предпандемические усилия по переосмыслению наших экономических систем".

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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