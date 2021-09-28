Мировая элита хочет "отсеять" шесть миллиардов человек

Эпидемия "ковида" длиной уже в два года показала, что, во-первых, эта история надолго и даже процесс вакцинирования её не остановит. А во-вторых, что мир меняется во всех сферах, и не только непосредственно связанных с эпидемиологией и сохранением здоровья.

"Великая перезагрузка" от Грефа и Шваба

Речь идёт о глубинных социальных и экономических процессах, часть из которых мы можем наблюдать на непосредственном опыте уже сейчас. И начиналась эта история "оптимизации общества" ещё до коронавируса со смелых предложений "ведущих экономистов" в России, да и во всём мире.

В Telegram недавно вспомнили высказывание Германа Грефа о том, что "из семи миллиардов человек (населения Земли) шесть миллиардов будет отсеяно".

Тогда, пару лет назад, эти заявления Германа Оскаровича произвели бурное и не сказать, чтобы позитивное впечатление. Но наступил коронавирус и оказалось, что процессы, о которых говорит Греф только ускорились.

И это совсем не его придумка. Он, как практически любой российский либерал, ничего своего не придумывает — он транслирует то, что придумывают на Западе.

Это часть стратегии, которую вполне спокойно изложил в своё время глава Всемирного экономического форума Клаус Шваб и которая обозначена как "великая перезагрузка".

По словам Шваба, "мир должен действовать сообща и быстро, чтобы перестроить все аспекты нашего общества и экономики, от образования до социальных контрактов и условий труда… Каждая страна, от США до Китая, должна участвовать в этом, и каждая отрасль, от нефти и газа до технологий, должна быть преобразована".

"Зелёный новый курс" от США

Некоторые аспекты этого процесса озвучивали ранее политики и общественные деятели самых разных государств. Например, в начале 2019 года часть демократической партии США выдвинула экономическую программу "Зелёный новый курс".

Суть её в том, чтобы сокращать энергетическое потребление и переходить на "экологические источники". А ещё, например, сократить авиаперелёты.

Республиканцы и тогдашний президент Штатов Дональд Трамп высказались по этому поводу вполне однозначно:

"Это означает, что правительство будет рассказывать людям, куда они могут лететь, а куда нет… "Зелёный новый курс" лишит вас "прав на самолёт".

Но если в 2019 году у власти в Штатах находилось республиканское большинство, которое блокировало подобные инициативы, то сейчас в Белом доме, да и в конгрессе, власть за демократами.

Коронавирус ускорил "великую перезагрузку"

В конце 2020 года, когда коронавирус уже шагал по планете, высказался и премьер Канады Джастин Трюдо, заявивший, что "эта пандемия предоставила возможность для перезагрузки. Это шанс ускорить наши предпандемические усилия по переосмыслению наших экономических систем, которые на самом деле решают такие глобальные проблемы, как крайняя нищета, неравенство и изменение климата".

Но что это за "экономические изменения", которые готовят нам мировые политические и экономические элиты?

Три фазы борьбы с коронавирусом

А здесь можно внимательно посмотреть на футурологию от исполнительного директора "Майкрософта" Сатьи Наделлы, который говорит об облачных технологиях, децентрализации IT-сферы, о том, что мир пройдёт три фазы борьбы с коронавирусом.

Первые две фазы — скорее психологические, а вот третья — куда интереснее.

По словам эксперта, "третья фаза, которой мы ещё не достигли, — переосмысление. На этом этапе развитие получат инновации, которые возникали по необходимости на двух предыдущих этапах, но показали свою эффективность именно в период после пандемии. Начнут развиваться такие направления, как дистанционное управление производством, различные электронные боты и новые методики образования".

Новые методики образования — это дистанционное обучение. А "ботов" можно увидеть уже сейчас, например, в магазине "Пятёрочка" или в "Макдональдсе". Это электронные кассы самообслуживания, на которых нет собственно кассиров.

Про беспилотные такси не просто идут активные разговоры, а уже сейчас эти сервисы тестируются в ежедневном режиме.

Охранники, продавцы, таксисты, отчасти бухгалтеры, работники ряда заводов и фабрик — всё это в рамках "большой перезагрузки" должно уйти в прошлое. Это те самые "шесть миллиардов", которые господин Греф предложил "отсеять" ещё до начала пандемии.

Сокращение рабочих мест по всему миру

Ну а если говорить о конкретных цифрах, то эксперты всё того же Всемирного экономического форума предрекали в "ближайшие годы" сокращение 85 миллионов рабочих мест по всему миру.

При этом "к 2025 году 43% работодателей намерены сократить количество рабочих мест, 41% — планируют расширить использование подрядчиков для выполнения специализированных работ".

Да, в ВЭФ, конечно, говорят и про возможное появление потребности в 97 миллионах новых специалистов, так называемых "креативных профессий". Но, кажется, эти сведения даются просто, чтобы не нагнетать панику и "подсластить пилюлю".

Ну и, кстати, если раньше разговоры шли только про сокращение низкоквалифицированной работы с её постепенной автоматизацией, то теперь всё больше подозрений в том, что эта волна "глобальной перезагрузки" затронет и специалистов среднего звена.

Они будут постепенно заменяться нейросетями и тем, что сейчас называется "искусственным интеллектом" (ИИ). И Россия здесь тоже не исключение. На исследования в сфере ИИ до 2024 года будет выделено 5,26 триллиона рублей.

Понятно, что эти деньги предполагают, что ИИ будет работать, и работать эффективно. И не только в военной сфере, но и в сфере гражданской экономики, чтобы в итоге эти деньги "отбить".

А вот что будет при этом с людьми, которых должны будут заменить беспилотники, роботы, автоматы и нейросети, — это большой вопрос, на который пока политики и экономисты, а также главы корпораций отвечать как-то стесняются…

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