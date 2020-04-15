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Источник Правда.Ру

Путин принял участие во встрече членов Высшего совета ЕвразЭС

Политика » Власть » Кремль

Владимир Путин принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, прошедшей в формате видеоконференции.

выступление Путина на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета

Инициатором встречи выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Тема встречи - обсуждение мер борьбы с пандемией коронавируса и поддержания экономической стабильности стран - членов ЕЭС.

Российский президент еще раз подчеркнул, что

"эффективно противостоять пандемии можно только путём объединения усилий международного сообщества" и посредством тесного сотрудничества между государствами ЕвразЭС.

Вместе уже сделано немало

Особо Путин отметил, что страны - участницы Евразийского экономического союза проводят совместную антикризисную работу, чтобы поддержать социальную и экономическую стабильность:

  • между странами действует зеленый коридор для импорта социально значимых товаров - лекарств, медоборудования, продовольствия, защитных средств,
  • ряд товаров не облагается ввозными таможенными пошлинами,
  • для других таможенный контроль упрощен,
  • принимаются меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных товаров, чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке,
  • отлажен механизм помощи друг другу в виде товаров первой необходимости.

Что еще надо сделать

Российский президент считает,что необходимо

  • разработать механизм поддержки в условиях пандемии промышленного производства и особо пострадавших сфер экономики внутри  ЕвразЭС, 
  •  в случае необходимости привлекать ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития, 
  • наладить взаимодействие Центробанков государств-членов,
  • расширить сотрудничество в области здравоохранения.

 

Темы президент владимир путин встреча членов евразэс евразийский экономический союз
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