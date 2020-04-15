Путин принял участие во встрече членов Высшего совета ЕвразЭС
Владимир Путин принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, прошедшей в формате видеоконференции.
выступление Путина на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета
Инициатором встречи выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Тема встречи - обсуждение мер борьбы с пандемией коронавируса и поддержания экономической стабильности стран - членов ЕЭС.
Российский президент еще раз подчеркнул, что
"эффективно противостоять пандемии можно только путём объединения усилий международного сообщества" и посредством тесного сотрудничества между государствами ЕвразЭС.
Вместе уже сделано немало
Особо Путин отметил, что страны - участницы Евразийского экономического союза проводят совместную антикризисную работу, чтобы поддержать социальную и экономическую стабильность:
- между странами действует зеленый коридор для импорта социально значимых товаров - лекарств, медоборудования, продовольствия, защитных средств,
- ряд товаров не облагается ввозными таможенными пошлинами,
- для других таможенный контроль упрощен,
- принимаются меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных товаров, чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке,
- отлажен механизм помощи друг другу в виде товаров первой необходимости.
Что еще надо сделать
Российский президент считает,что необходимо
- разработать механизм поддержки в условиях пандемии промышленного производства и особо пострадавших сфер экономики внутри ЕвразЭС,
- в случае необходимости привлекать ресурсы Евразийского фонда стабилизации и развития и Евразийского банка развития,
- наладить взаимодействие Центробанков государств-членов,
- расширить сотрудничество в области здравоохранения.