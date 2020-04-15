Путин принял участие во встрече членов Высшего совета ЕвразЭС

Владимир Путин принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, прошедшей в формате видеоконференции.

выступление Путина на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета

Инициатором встречи выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Тема встречи - обсуждение мер борьбы с пандемией коронавируса и поддержания экономической стабильности стран - членов ЕЭС.

Российский президент еще раз подчеркнул, что

"эффективно противостоять пандемии можно только путём объединения усилий международного сообщества" и посредством тесного сотрудничества между государствами ЕвразЭС.

Вместе уже сделано немало

Особо Путин отметил, что страны - участницы Евразийского экономического союза проводят совместную антикризисную работу, чтобы поддержать социальную и экономическую стабильность:

между странами действует зеленый коридор для импорта социально значимых товаров - лекарств, медоборудования, продовольствия, защитных средств,

ряд товаров не облагается ввозными таможенными пошлинами,

для других таможенный контроль упрощен,

принимаются меры по ограничению вывоза в третьи страны критически важных товаров, чтобы не допустить их нехватки на союзном рынке,

отлажен механизм помощи друг другу в виде товаров первой необходимости.

Что еще надо сделать

Российский президент считает,что необходимо