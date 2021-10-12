Генпрокуратура Украины обвиняет экс-президента страны в госизмене

Бывший президент Украины Пётр Порошенко подозревается в государственной измене наравне с депутатами Верховной рады Виктором Медведчуком и Тарасом Казаком.

Об этом свидетельствует документ, который опубликовал Ренат Кузьмин экс-генпрокурор Незалежной, ныне нардеп Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". Документ подписан генпрокурором страны Венедиктовой.

© Ренат Кузьмин

Интересно, что власти страны долго тянули с обнародованием этого факта — документ датирован июлем текущего года. Всё это время Порошенко, в отличие от Медведчука, не было предъявлено обвинений.

Украинские СМИ склонны объяснять появление этой новости именно сейчас событиями минувших выходных. В Киеве, напомним, прошли две шумные акции протеста: сторонники бывшего и действующего президентов выясняли, кто — Зеленский или Порошенко — главный "агент Кремля":

бывшего главу государства обвинили в порочащих связях с "кумом Путина" — Медведчуком,

нынешнего — в том, что он встал на "зыбкие рельсы Антимайдана".