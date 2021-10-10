"Мы вас не боимся": Порошенко пригрозил Зеленскому после митинга

После массовой драки между сторонниками и противниками Петра Порошенко в украинской деревне Козин под Киевом, экс-президент, а ныне лидер партии "Евросолидарности", обратился к Зеленскому. По его словам, администрация специально "спровоцировала" столкновения у его дома и Зеленскому придётся за это "отвечать".

"Этим грязным сценарием, сделанным за деньги, украденные у налогоплательщиков, они пытаются отвлечь внимание", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко уточнил, что намерен "привлечь" Зеленского за бездействие правоохранительных органов.

"Вы ответите за бездействие правоохранительных органов, за то, что Офис президента выдаёт поручения на покупку "титушек", отправляет их сюда. Владимир Александрович, мы вас точно не боимся, а вы нас боитесь!", — написал экс-президент.

Столкновения между сторонниками и противниками экс-лидера прошли возле дома Порошенко этой ночью. Массовая драка завязалась, когда часть митингующий попытались штурмом взять поместье экс-президента. На подмогу подоспели группа молодых людей, которые якобы, являются "ветеранами АТО".

Украинская полиция никак не прокомментировала инцидент. По сообщению СМИ Незалежной, среди участников потасовки были и несовершеннолетние.

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