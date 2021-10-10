Украинский политолог назвал "типичные" для Порошенко ошибки Зеленского

Украинский политолог Алексей Якубин заявил, что Владимир Зеленский идёт по стопам политики экс-президента Порошенко. По его мнению, дело в одних и тех же ошибках.

По мнению политолога, Зеленский не сможет выстроить и удержать жёсткую вертикаль власти. Экономическое и социальное положение в стране лишь усугубляется. Проблемы общества остались "за пределами" политических амбиций.

"Не решаются социально-экономические проблемы. Они, наоборот, усугубляются. Власть раздирают внутренние склоки… И представители финансово-промышленных групп понимают, что закон об олигархах — это попытка подвесить над ними дамоклов меч", — сказал Якубин в интервью "Украина.ру".

По мнению политолога, правящая элита "пытается сделать второго Порошенко" из Зеленского. Отдав в "открытую" всю власть в руки действующего президента.

"Порошенко было выгодно рассредоточение власти — тут правительство, там коалиция… А у Зеленского всё открыто", — заявил Якубин.

Ранее о том, что Владимир Зеленский стал "приговором для Украины", заявила народный депутат Анна Герман. По её мнению, действующий лидер приведёт страну к голоду и нищете из-за ситуации с ценами на газ.

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