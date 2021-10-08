"Он сделал людей нищими": Зеленского назвали "приговором" для Украины

По словам бывшего народного депутата Украины Анны Герман, нынешний президент Владимир Зеленский — "приговор" для всей страны. Об этом она заявила в прямом эфире телеканала "НАШ".

Политик подчеркнула, что из-за неверных решений Зеленского страдают граждане государства. За время его президентства ухудшилось экономическое положение Украины и разразился топливный кризис.

Также Герман напомнила: раньше президент провозглашал, что он является "приговором для Порошенко", а в итоге сам стал "приговором для всего украинского народа и украинской перспективы".

"Этим приговором он сделал украинцев нищими, он сделал нашу следующую зиму холодной, голодной. Бесправие, нищенство, холод и голод — вот какой приговор оказался", — сказала экс-нардеп.

Кроме того, она раскритиковала Зеленского за двойные стандарты в политической деятельности, ведь на некоторые вещи он реагирует сразу, а на другие явные недочёты закрывает глаза, преследуя личную выгоду.

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