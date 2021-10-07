Экс-президент Украины Порошенко уснул в Верховной Раде

Экс-президент Украины, а ныне лидер партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко уснул во время заседания Верховной Рады. Политик предпочёл царство Морфея голосованию по вопросу отставки спикера Дмитрия Разумкова.

В сети появились кадры, на которых Порошенко сидит в зале парламента с закрытыми глазами и опущенной головой. При этом неизвестно, сколько длился сон бывшего украинского лидера.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко сказал, что офшорный скандал, к которому оказался причастен нынешний президент Владимир Зеленский, нанёс ущерб имиджу страны. Напомним, что международный консорциум журналистов (ICIJ) опубликовал "досье Пандоры", в котором "засветился" Зеленский.

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