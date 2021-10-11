Акция с нецензурным названием: "порохоботы" митинговали возле дома Зеленского

Неспокойным выдался вечер воскресенья для президента Украины и его охраны — возле резиденции Владимира Зеленского сторонники экс-президента страны Петра Порошенко устроили массовую акцию протеста.

Как сообщает ТГ-канал "Политика страны", "порохоботы высказывали своё недовольство курсом страны, офшорным скандалом" и в целом политикой действующего президента.

Как объяснил журналистам один из организаторов акции, соучредитель организации "Демократическая сокира" Виктор Трегубов, "акция называется "За#бало":

"Политическое руководство страны врёт нам об офшорах Зеленского, да и вообще врёт на каждом шагу. Все, кто от этого устал (здесь было другое слово, которое мы не можем напечатать. - Прим. ред.) сегодня здесь", — сказал Трегубов. "Статья Государственная измена, это статья по которой Зеленский будет сидеть", — добавил экс-нардеп от Народного фронта Игорь Лапин.

Автоколонна протестующих, сформировавшись в Киеве, двинулась в сторону посёлка, где расположена резиденция Зеленского. Там их встретил кордон из 500 силовиков.

Акция продлилась несколько часов. С наступлением темноты участники зажгли фаеры и дымовые шашки и стали скандировать "Зелю Геть".