Неспокойным выдался вечер воскресенья для президента Украины и его охраны — возле резиденции Владимира Зеленского сторонники экс-президента страны Петра Порошенко устроили массовую акцию протеста.
Как сообщает ТГ-канал "Политика страны", "порохоботы высказывали своё недовольство курсом страны, офшорным скандалом" и в целом политикой действующего президента.
Как объяснил журналистам один из организаторов акции, соучредитель организации "Демократическая сокира" Виктор Трегубов, "акция называется "За#бало":
"Политическое руководство страны врёт нам об офшорах Зеленского, да и вообще врёт на каждом шагу. Все, кто от этого устал (здесь было другое слово, которое мы не можем напечатать. - Прим. ред.) сегодня здесь", — сказал Трегубов.
"Статья Государственная измена, это статья по которой Зеленский будет сидеть", — добавил экс-нардеп от Народного фронта Игорь Лапин.
Автоколонна протестующих, сформировавшись в Киеве, двинулась в сторону посёлка, где расположена резиденция Зеленского. Там их встретил кордон из 500 силовиков.
Акция продлилась несколько часов. С наступлением темноты участники зажгли фаеры и дымовые шашки и стали скандировать "Зелю Геть".
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