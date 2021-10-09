Депутат Украины Кива, поздравивший Путина, отреагировал на возмущение бойцов ВСУ

Бойцы Вооружённых сил Украины негативно отреагировали на поступок местного депутата Ильи Кивы, который поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения.

На ролике в Сети видно возмущённых действиями Кивы военных. Они назвали его "наркоманским животным", а также заявили, что ему надо "плюнуть в морду". Кроме того, мужчины попросили депутата приехать к ним на фронт в Донбассе и пообщаться там с россиянами. Видео с реакцией украинских бойцов опубликовал телеграм-канал УНИАН.

Кива в своём телеграм-канале прокомментировал обращение солдат. Он указал на их недисциплинированность, поскольку военный обращается к депутату "не по форме". Вместе с этим украинский политик подчеркнул, что не винит бойцов, он тоже испытывал в прошлом подобные эмоции.

"Ребята седьмой год на войне в окопе, и этот окоп сегодня почти весь их мир, а телевизор так и говорит, что виноват во всём Путин…" — написал Кива.

Также он отметил, что его главная цель — остановить войну и установить мир на Украине.

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