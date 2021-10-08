"Вечер –– личное пространство": Песков рассказал, как Путин провел день рождения

Вчера, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент РФ отметил день рождения.

По словам пресс-секретаря российского лидера, накануне Путин занимался решением важных международных вопросов и региональных проблем. Он также провел несколько телефонных переговоров, пишет РИА Новости.

"Конечно, и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы", — сказал государственный деятель.

Также Владимир Путин поучаствовал в оперативном совещании постоянных членов Совета безопасности РФ. И только после выполнения рабочих планов президент встретился с родными, друзьями и близкими.

"Что касается вечера — это личное пространство президента. Конечно же его поздравляли родные и близкие", — заключил Песков.

Добавим, в минувший четверг глава РФ получил множество поздравления от видных мировых политиков. Однако Владимир Зеленский из-за личной антипатии отказался от звонков и писем Путину.

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