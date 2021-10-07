Германия согласилась дополнительно выплатить компенсацию примерно 6500 жертвам Холокоста, пострадавшим от нацистского режима. В их числе те, кто пережил блокаду Ленинграда и другие "группы евреев", пострадавшие по всей Европе.
В пресс-релизе по итогам Конференции по материальным претензиям евреев к Германии говорится, что "три группы выживших теперь будут иметь право на получение ежемесячной пожизненной пенсии в размере €375 задним числом с июля".
Гидеон Тейлор, президент Конференции по претензиям, отметил, что "по мере того, как это последнее поколение выживших стареет, их потребности возрастают”.
"Даже спустя 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и восстанавливают частицу достоинства, отнятого у выживших в юности", — сказал он.
К слову, Украина, как заявил её посол в Германии, ждёт, что в качестве "платы по счетам за Холокост" и другие преступления нацистов в годы войны Германия будет активно лоббировать принятие её в ЕС и НАТО.
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