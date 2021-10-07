Германия увеличивает пенсии всем выжившим жертвам Холокоста

Германия согласилась дополнительно выплатить компенсацию примерно 6500 жертвам Холокоста, пострадавшим от нацистского режима. В их числе те, кто пережил блокаду Ленинграда и другие "группы евреев", пострадавшие по всей Европе.

В пресс-релизе по итогам Конференции по материальным претензиям евреев к Германии говорится, что "три группы выживших теперь будут иметь право на получение ежемесячной пожизненной пенсии в размере €375 задним числом с июля".

В эти "три группы" входят порядка 4500 евреев, которые пережили Ленинграда, около 800 человек, которые в основном скрывались во Франции во время нацистского режима, 1200 выживших евреев из Румынии.

Гидеон Тейлор, президент Конференции по претензиям, отметил, что "по мере того, как это последнее поколение выживших стареет, их потребности возрастают”.

"Даже спустя 75 лет после Холокоста эти символические выплаты обеспечивают признание и восстанавливают частицу достоинства, отнятого у выживших в юности", — сказал он.

Более миллиона человек погибло от голода или бомбардировок в Ленинграде, во время осады которого нацисты сбрасывали листовки с требованием к жителям города выдать своих еврейских друзей, соседей и коллег.

К слову, Украина, как заявил её посол в Германии, ждёт, что в качестве "платы по счетам за Холокост" и другие преступления нацистов в годы войны Германия будет активно лоббировать принятие её в ЕС и НАТО.