Посол Украины напомнил ФРГ "о грехах прошлого" и назвал цену "искупления"

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал политику Германии в отношении Незалежной.

По его словам, Берлин "утратил историческую память" и потому забыл, что "из-за тёмных страниц прошлого" власти ФРГ обязаны сегодня прикладывать максимум усилий, чтобы Украину приняли в ЕС и НАТО.

Мельник заявил, что Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, сделал первый шаг к "историческому примирению двух стран", посетив мероприятия памяти погибших в Бабьем Яру. Но этого мало.

"Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов. При этом она до сих пор почти полностью отсутствует в топографии немецкой памяти — огромные жертвы, которые понёс народ страны, игнорируются немецкой политикой и общественностью", — посетовал дипломат и подчеркнул: у украинцев с памятью всё хорошо. Это подтверждает опрос общественного мнения, в ходе которого 61% респондентов высказались за требование репараций от Германии за совершённые военные преступления".

При этом Мельник не посчитал нужным вспоминать о неладах с "исторической памятью" самой Украины, где национальными героями активно делают пособников фашистов и устанавливают памятники военным преступникам. Таким, как Владимир Багазий, который при немцах был бургомистром в Киеве и участвовал в массовых расстрелах в Бабьем Яру.