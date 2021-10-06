Литва - НАТО: присылайте солдат, мы для них "курорт" построили

В то время как лидеры ЕС заявляют о необходимости "повышать автономию", дистанцируясь от интересов США в Европе, Литва, напротив, прилагает массу усилий для того, чтобы упрочить присутствие американцев на континенте.

Об этом пишет Келли Бокар Влахос, политический обозреватель, редактор отдела ответственного государственного управления Института Куинси, в статье для журнала Responsible Statecraft.

"Литва строит военную базу для солдат НАТО в надежде, что американцы придут, — пишет автор статьи. — И они уже там, хотя и временно — сотни американских военнослужащих уже находятся на новом объекте под названием Camp Herkus, который обошёлся Литве в €7 млн".

Как отмечает Влахос, американские военные нужны Литве — по крайней мере она сама об этом заявляет — чтобы "сдерживать русских".

"Необходимость развёртывания американских войск в Литве более очевидна, чем когда-либо, и мы обеспечиваем все необходимые условия для поддержания готовности американских войск”, — написал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в "Твиттере", приветствуя генерала Кристофера Каволи, командующего армией США в Европе и Африке, приезжавшего посмотреть на новую базу.

Впрочем, ни администрация Байдена, ни Пентагон пока никак не прокомментировали, будет ли заключена какая-либо постоянная договорённость с Литвой, или им больше "по нраву" планы создания базы в Польше. Или страна решит "взять обе" в рамках инициативы "Устойчивое сдерживание в Европе”, прописанной в Законе о массовом разрешении на национальную оборону, который позволит разместить больше войск США и НАТО "на заднем дворе России".