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В США могут посмертно оправдать Джорджа Флойда за продажу наркотиков

Мир » Северная Америка » США и Канада

Совет по помилованиям и условно-досрочному освобождению штата Техас проголосовал за полное помилование афроамериканца Джорджа Флойда, который в 2004 году был осуждён за продажу наркотиков, а 25 мая 2020 года погиб во время ареста в Миннеаполисе.

В США могут посмертно оправдать Джорджа Флойда за продажу наркотиков

Флойд провёл в тюрьме 10 месяцев за продажу наркотиков. После его гибели адвокат заявил, что Джордж пострадал от полицейского произвола, поскольку был осуждён только на основании показаний сотрудника полиции. При этом полицейский в 2004 году произвёл обыск наркопритона по поддельному ордеру, поэтому его словам "нельзя верить".

Окружной прокурор округа Харрис выразил надежду, что семья Джорджа Флойда найдёт утешение после того, как его помилуют за продажу наркотиков.

Белый полицейский Дерек Шовин задержал Флойда за использование фальшивых денег при покупке сигарет. Во время ареста сотрудник полиции прижал афроамериканца к асфальту и надавил коленом на его шею. В таком состоянии подозреваемый пролежал около восьми минут, после чего скончался. Смерть Флойда и действия офицера стали причиной появления международного протестного движения Black Lives Matter, сторонники которого призывали сократить финансирование полиции и реформировать законодательство, чтобы устранить расовое неравенство.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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