Суд огласил приговор полицейскому, убившему Джорджа Флойда

Суд не руководствовался общественным мнением, эмоциями и симпатиями, приговаривая Дерека Шовина к большему сроку, чем обычно по этой статье, заявил судья.

Бывший полицейский Дерек Шовин получил 22,5 года тюремного заключения за непреднамеренное убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Обвинение просило для него 30 лет тюрьмы. По сложившейся в США судебной практике, срок тюремного заключения по статье, в которой обвиняется Дерек Шовин, обычно составляет 12,5 лет. Бывший полицейский будет сидеть в тюрьме на десять лет дольше.

"Это основано на вашем злоупотреблении властью и доверием, а также на той особой жестокости, которую вы продемонстрировали в отношении Джорджа Флойда", — заявил судья Питер Кэхилл, выразив соболезнования семье погибшего.

В суде выступила семилетняя дочь Джорджа Флойда. Она заявила, как сильно любит папу и скучает по нему. Теперь весь американский Twitter льёт слёзы умиления по несчастному ребёнку, оставшемуся без родителя — напомним, наркомана и грабителя, не менее пяти раз привлекавшегося к уголовной ответственности. Но эмоции и общественное мнение здесь, конечно же, ни при чём.

"Я не знаю всех обстоятельств, которые учитывались, но в соответствии с действующими правилами приговор кажется мне подходящим", — прокомментировал решение суда президент США Джо Байден.

Сам Дерек Шовин тоже выразил соболезнования семье Флойда, однако извиняться не стал. В последнем слове он заявил о "некоторой информации, которая может представлять интерес в будущем", но не уточнил, о чём именно идёт речь.

"Шовину не за что извиняться: он Флойда не убивал. Если накачанный наркотиками преступник умирает при задержании, это не вина полицейского. Приговор чисто политический, был принят под прямым давлением. И является частью порочной ультра-либеральной доктрины, будто белые мужчины являются самой большой угрозой для американского общества", — оценил ситуацию российский сенатор Алексей Пушков.

Претендовать на условно-досрочное освобождение Дерек Шовин сможет после отбытия двух третей срока наказания. Это произойдёт через 15 лет, сообщает РИА Новости.

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