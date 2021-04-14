Патологоанатом: Джордж Флойд умер не от удушения

По мнению патологоанатома Дэвида Фаулера, выступившего свидетелем на процессе погибшего в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда, тот погиб не от нехватки кислорода, а от остановки сердца.

Причиной тому, как полагает специалист, были как обстоятельства задержания Флойда, так и заболевания сердца, а также последствия употребления наркотиков.

Обвиняемым по делу стал экс-полицейский Дерек Шовин, 25 мая 2020 года применивший против Флойда удушающий прием при задержании. После этого афроамериканец скончался. Если Шовина признают виновным, то ему грозит заключение на срок до 40 лет.

Фаулер не считает произошедшее именно убийством, но уточняет, что Флойду следовало вовремя оказать медицинскую помощь.

Ранее начальник полиции города Миннеаполиса Медариа Аррадонго назвал удушение Флойда «нарушением должностной инструкции».

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