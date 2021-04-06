Нарушением должностной инструкции назвали слишком долгое применение удушающего приема против афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Так заявил в суде начальник полиции города Миннеаполиса Медариа Аррадонго.
Он уточнил, что Флойда следовало выпустить из захвата, когда тот прекратил сопротивляться, а также отреагировать, когда тот перестал подавать признаки жизни. Полицейский Дерек Шовин, как видно на опубликованных записях, в течение более 8 минут давил коленом на шею задержанному.
На суде также выступил медик Брэдфорд Уэнкид Лэнгенфилд, который пытался оказать помощь Флойду, когда его привезли в больницу. Тот подтвердил, что причиной смерти пациента могла стать нехватка кислорода. Но ее в ряде случаев можно было связать и с некоторыми принимаемыми погибшим препаратами.
Если Дерека Шовина признают виновным, его могут лишить свободы на 40 лет.
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