Российские послы в Кабуле слышали перестрелку между талибами и членами ИГ*

Около российского посольства в Афганистане произошёл конфликт между террористами "Талибана"*, которые захватили республику, и боевиками "Исламского государства"*.

Талибы устранили членов экстремистской группировки рядом с представительством нашей страны. Послы слышали звуки перестрелки. По предварительным данным, радикалы использовали пулемёты и автоматы.

"Бой между террористами ИГ и талибами завязался в нескольких сотнях метров от посольства России. Ликвидирована группа из пяти боевиков", — сообщил источник РИА Новости.

Ранее представители экстремистской организации "Талибан" заявили о начале операции против боевиков "Исламского государства" в провинциях Нангарджар и Кабул. На этих территориях талибы неоднократно подвергались нападению со стороны других радикалов. Вместе с этим новые власти в Афганистане подчёркивали, что террористы ИГ не смогут разрушить государственный режим.

* Запрещённые в Российской Федерации террористические организации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.