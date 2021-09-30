"Надоели": талибы* пошли войной против ИГИЛ* в Афганистане

Талибы* объявили о начале операции против террористов "Исламского государства*" в провинциях Кабул и Нангарджар.

Об этом сообщает местное СМИ Khaama Press со ссылкой на чиновников "Талибана"*.

Ранее нападения на талибов* в этих провинциях совершали члены "Исламского государства Большой Хорасан"* — афганской фракции ИГ*. Однако талибы* заверили, что экстремистская группировка не представляет серьёзной угрозы для их режима.

Они также напомнили, что до сих пор им удалось "захватить живыми многих членов "Исламского государства*".

ДЛЯ СПРАВКИ

В минувшую субботу в результате взрыва в Джелалабаде, столице провинции Нангарджар, погиб один человек, ещё семеро получили ранения.

За предыдущие два дня в разных частях города было обнаружено восемь тел.

В минувшую среду в городе прогремели четыре взрыва, унёсшие жизни пяти человек, трое ранены.

18 сентября ещё один взрыв унёс жизни двух человек и ранил 19 человек, в том числе детей и женщин.

* террористические группировки, запрещённые в России