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"Надоели": талибы* пошли войной против ИГИЛ* в Афганистане

Мир

Талибы* объявили о начале операции против террористов "Исламского государства*" в провинциях Кабул и Нангарджар.

"Надоели": талибы* пошли войной против ИГИЛ* в Афганистане

Об этом сообщает местное СМИ Khaama Press со ссылкой на чиновников "Талибана"*.

Ранее нападения на талибов* в этих провинциях совершали члены "Исламского государства Большой Хорасан"* — афганской фракции ИГ*. Однако талибы* заверили, что экстремистская группировка не представляет серьёзной угрозы для их режима.

Они также напомнили, что до сих пор им удалось "захватить живыми многих членов "Исламского государства*".

ДЛЯ СПРАВКИ

  • В минувшую субботу в результате взрыва в Джелалабаде, столице провинции Нангарджар, погиб один человек, ещё семеро получили ранения.

За предыдущие два дня в разных частях города было обнаружено восемь тел.

  • В минувшую среду в городе прогремели четыре взрыва, унёсшие жизни пяти человек, трое ранены.
  • 18 сентября ещё один взрыв унёс жизни двух человек и ранил 19 человек, в том числе детей и женщин.

* террористические группировки, запрещённые в России

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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