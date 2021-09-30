Талибы* объявили о начале операции против террористов "Исламского государства*" в провинциях Кабул и Нангарджар.
Об этом сообщает местное СМИ Khaama Press со ссылкой на чиновников "Талибана"*.
Ранее нападения на талибов* в этих провинциях совершали члены "Исламского государства Большой Хорасан"* — афганской фракции ИГ*. Однако талибы* заверили, что экстремистская группировка не представляет серьёзной угрозы для их режима.
Они также напомнили, что до сих пор им удалось "захватить живыми многих членов "Исламского государства*".
ДЛЯ СПРАВКИ
За предыдущие два дня в разных частях города было обнаружено восемь тел.
* террористические группировки, запрещённые в России
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