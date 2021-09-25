Катастрофа: Захарова поделилась впечатлениями от поездки в Нью-Йорк

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о впечатлениях от деловой поездки в США. Эмоциями она поделилось в своем Telegram-канале.

"Очень люблю Манхэттен. Но то, во что его превратили, вызывает оторопь", — сообщила Захарова.

Помимо этого, представитель МИД разместила фотографии, на которых видны летние веранды ресторанов с непривитыми от коронавируса посетителями. Захарова написала, что это полуоткрытые будки из каких-то кусков фанеры и пластика.

"Идея, наверное, хорошая, но ее исполнение — катастрофа. Повторю, это самый центр города. Ни пройти, ни приехать мимо "новой нормальности" невозможно", — заявила она.

Ранее во время своего вступления на Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею США провести "саммит демократий". По мнению главы ведомства, это провозглашение "крестового похода" против всех несогласных.

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