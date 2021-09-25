Лавров сказал, почему мир расколется на "своих" и "чужих"

Во время своего вступления на Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал идею США провести "саммит демократий". По мнению главы ведомства, это провозглашение "крестового похода" против всех несогласных.

"Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам", — отметил Лавров.

При этом министр обратил внимание на то, что идея проведения такого саммита была озвучена на фоне заявлений американского президента Джо Байдена о том, что США не хотят разделения мира на противостоящие блоки. Но Лавров подчеркнул, что данное мероприятие станет шагом в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих".

Напомним, что ранее президент Байден объявил о намерении провести виртуальную встречу мировых лидеров — "Саммит за демократию". Согласно анонсу, размещенному на сайте Госдепа США, запланировано мероприятие на 9-10 декабря. В нем примут участие главы государств и представители гражданского общества, благотворительности и частного сектора.

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