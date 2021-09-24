В Пентагоне рассказали, почему нельзя расширить военные контакты с Россией

На регулярном брифинге в Пентагоне пресс-секретарь Джон Кирби заявил, что законодательство США не дает возможности для контакта с российскими военными.

Кирби прокомментировал слова председателя американского Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который выступил за расширение военных контактов с Россией. Пресс-секретарь Пентагона в ответ на это указал, что сотрудничество с Москвой приостановлено как из-за политических соображений, так и из-за буквы закона.

"Соответственно наши коммуникации с российскими военными сведены к чуть более чем дюжине взаимодействий, которые снижают риск неверной оценки взаимных действий и предотвращают конфликты при проведении военных операций", — сказал Кирби.

Еще ранее Милли заявил, выступая перед комитетов вооруженных сил Сената США, что угроза со стороны России является наиболее серьезной в связи с тем, что Москва обладает ядерным оружием, а также в связи с российской "агрессивной политикой" в последние годы.

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