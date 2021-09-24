EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мясников сказал, как бросить курить
Попова прокомментировала новый локдаун в России
В "Ростелекоме" рассказали о "горячей линии" Всероссийской переписи населения
Орнитологи назвали причины массового мора птиц под Новосибирском
Эксперты рассказали об опасности американского орбитального беспилотника X-37
Режиссер Ян Фабр ответит перед судом за сексуальные домогательства
В России цены на бензин побили рекорд
Гинцбург: мир может не справиться с ещё одной пандемией
Эксперт: Афганистан не сможет отказаться от производства и продажи наркотиков

В Пентагоне рассказали, почему нельзя расширить военные контакты с Россией

Мир

На регулярном брифинге в Пентагоне пресс-секретарь Джон Кирби заявил, что законодательство США не дает возможности для контакта с российскими военными. 

Кирби прокомментировал слова председателя американского Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, который выступил за расширение военных контактов с Россией. Пресс-секретарь Пентагона в ответ на это указал, что сотрудничество с Москвой приостановлено как из-за политических соображений, так и из-за буквы закона. 

"Соответственно наши коммуникации с российскими военными сведены к чуть более чем дюжине взаимодействий, которые снижают риск неверной оценки взаимных действий и предотвращают конфликты при проведении военных операций", —  сказал Кирби.

Еще ранее Милли заявил, выступая перед комитетов вооруженных сил Сената США, что угроза со стороны России является наиболее серьезной в связи с тем, что Москва обладает ядерным оружием, а также в связи с российской "агрессивной политикой" в последние годы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кедми раскрыл ИТОГИ переговоров Байдена и Путина
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Пентагоне рассказали, почему нельзя расширить военные контакты с Россией
Эксперт назвал причину трагедии на Эльбрусе
Экс-вице-премьеру Крыма светит десять лет колонии
"Ему нет прощения": в Перу кремировали "Пол Пота"
На Украине заметили российских разведчиков
Мясников сказал, как бросить курить
В Берлине заявили, что санкции против России не приносят плодов
Попова прокомментировала новый локдаун в России
В "Ростелекоме" рассказали о "горячей линии" Всероссийской переписи населения
Орнитологи назвали причины массового мора птиц под Новосибирском
Популярное
Криминал
Глава СК связал трагедию в Перми и влияние Интернета

Руководитель СК России Александр Бастрыкин объяснил, почему 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл огонь в Пермском госуниверситете и убил шесть человек.

Глава СК связал трагедию в Перми и влияние Интернета
"Министр НЕТ": американский журнал Foreign Policy о "непобедимом" Лаврове
Политика. Новости и аналитика
"Министр НЕТ": американский журнал Foreign Policy о "непобедимом" Лаврове
Прибалтика
Литва приобрела зарезервированный Латвией материал для стены от Белоруссии
Российский шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала фото сына, родившегося раньше срока
Ирина Гусакова "Ему нет прощения": в Перу кремировали "Пол Пота" Ирина Гусакова Василий Амирджанов Бастрыкин обвинил интернет и ток-шоу в культе насилия Василий Амирджанов Усам Оздемиров "Водородный скачок" в России осуществят энтузиасты Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
"Плохо воспитан и малообразован": Захарова о выступлении Зеленского в ООН
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады Гончаренко: Зеленскому придётся бежать в Россию из-за нового закона
"Мы не судьи, мы врачи": что чувствуют медики, спасая жизни преступников
Общество
"Мы не судьи, мы врачи": что чувствуют медики, спасая жизни преступников
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников