Захарова назвала создание AUKUS шоком для НАТО, а не для вероятных противников

Создание партнёрства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) оказалось шоком для их союзников по НАТО, а не для вероятных противников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это стало абсолютной неожиданностью не для тех, кого Соединённые Штаты, Австралия и Британия называют своими противниками, против кого они собираются дружить, а для союзников и военно-политических блоков, в которые входят США и Британия. (…) Для НАТО это стало полной неожиданностью, шоком", — цитирует Захарову РИА Новости.

По мнению представителя МИД, в случае с AUKUS США продемонстрировали всем приоритет собственных интересов.

"Всё остальное вторично, и со всеми своими союзниками, партнёрами, друзьями они будут поступать точно так же", — подчеркнула дипломат.

Напомним, Австралия, Великобритания и США заключили партнёрство в области обороны и безопасности. После этого власти Австралии заявили о выходе из соглашения с французской компанией Naval Group, предусматривавшего производство 12 подлодок на 56 млрд евро. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение "ударом в спину".

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил сожаление, что AUKUS не включает страны Евросоюза.

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