Патрушев: AUKUS приведет Запад к конфронтации с Россией

Новая геополитическая сделка, в результате которой США и Великобритания объединятся с Австралией для размещения атомных подводных лодок глубоко в Тихом океане, является враждебным шагом, направленным не только на Пекин, но и на Москву.

Так считает секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.

В интервью газете "Аргументы и факты" он отметил, что пакт между тремя странами, известный как AUKUS, неизбежно станет еще одним военным блоком, направленным на сдерживание и противостояние двум сильнейшим незападным державам.

Патрушев сравнил AUKUS с QUAD, стратегическим форматом диалога между США, Индией, Японией и Австралией, предназначенным для укрепления позиций Вашингтона в Азии. По его словам, обе группы являются "военно-политическим блоком с ярко выраженным проамериканским характером”.

"Буквально на днях в регионе был сформирован еще один военный блок — американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же цели, — говорит Патрушев. — Эта новая сделка, в рамках которой Лондон и Вашингтон передадут технические ноу-хау Канберре для разработки и развертывания атомных подводных лодок, представляет угрозу всей архитектуре безопасности в Азии”.