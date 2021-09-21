Срочный выбор: Байден рассказал о главных вызовах десятилетия с трибуны ООН

На общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США Джо Байден рассказал о главных вызовах десятилетия.

"Это — срочный выбор, перед которым мы стоим на заре того, что должно стать решающим десятилетием для нашего мира, десятилетием, которое буквально определит наше будущее. Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности", — заявил американский лидер.

В первую очередь, Байден говорил о борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также предположил, что впереди человечество ждет еще одна пандемия.

"Мы должны работать вместе, чтобы спасать жизни, бороться с COVID-19 повсюду и предпринять необходимые шаги, чтобы подготовиться к следующей пандемии, поскольку будет еще одна. Когда мы не используем имеющиеся в нашем распоряжении средства, опасные штаммы приобретают более смертельный характер. Мы сталкиваемся с угрозой изменения климата, который, как мы все знаем, уже опустошает каждую часть нашего мира экстремальными погодными условиями", — объявил глава государства.

По словам президента, администрация страны планирует вдвое увеличить помощь развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом.

Байден рассказал, что сейчас Америка работает над новой стратегией отношений с НАТО и Европейским союзом. При этом лидер уточнил, что военная сила США — это крайняя мера. Так, страна не стремится развязать новую холодную войну и не хочет видеть мир, который расколот на блоки.

Кроме того, Байден решил затронуть тему сексуальных меньшинств. С трибуны ООН американский лидер призвал международную общественность отстаивать права ЛГБТ.





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