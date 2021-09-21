На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций президент США Джо Байден решил затронуть тему сексуальных меньшинств. С трибуны ООН американский лидер призвал международную общественность отстаивать права ЛГБТ.
"Мы все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ-сообществ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира", — заявил американский лидер.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что самые состоятельные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов. Лидер полагает, что крупные корпорации обязаны платить честные налоги.
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