На Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций президент США Джо Байден решил затронуть тему сексуальных меньшинств. С трибуны ООН американский лидер призвал международную общественность отстаивать права ЛГБТ.

"Мы все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ-сообществ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира", — заявил американский лидер.