Президент США Джо Байден заявил, что самые состоятельные американцы недоплачивают миллиарды долларов налогов. Об это лидер страны сказал во время своего обращения к народу.
Байден полагает, что крупные корпорации обязаны платить честные налоги.
"Я не собираюсь никого наказывать, я капиталист. Если вы можете заработать миллион или миллиард долларов, благослови вас Господь. Все, о чем я прошу: платите честную долю, как делают люди среднего класса. Но сейчас этого не происходит", — озвучил Байден.
Президент также отметил, что регулирующие органы в данный момент не в курсе, сколько на самом деле зарабатывают состоятельные американцы.
Ранее более 20 американских штатов "восстали" против нового "антиковидного указа" Байдена. На него грозят подать в суд и обвинить в фашизме против собственного народа.
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