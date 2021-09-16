Межуев: в Штатах Байденом недовольны, но досидеть до конца срока дадут

Более 20 американских штатов "восстали" против нового "антиковидного указа" Байдена. На него грозят подать в суд и обвинить в фашизме против собственного народа.

В сочетании с афганским провалом не грозит ли Байдену импичмент? Своим мнением на этот счёт в интервью Pravda.Ru поделился политого Борис Межуев.

— Я считаю, что импичмент Байдену не грозит. Потому что протесты против президента, тем более в условиях пандемии, в условиях мандатов и вакцинных паспортов, которые он собирается ввести — это дело обычное. С юридической же точки зрения "предъявлять" ему нечего. Можно лишь говорить о его политических провалах.

Так что, по крайней мере, до промежуточных выборов 46-ому президенту США ничего не угрожает. Промежуточные выборы — они в США состоятся в 2022 году — конечно, внесут определенную коррективу. Наверняка, они не будут очень успешными для всей Демократической партии. В её успех я не очень верю.

Наверняка что-то поменяется в пользу республиканцев, которые, конечно, извлекут выгоду из всего, что произошло.