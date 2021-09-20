Трамп заявил, что Байден превращает США в "выгребную яму человечества"

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором в очередной раз раскритиковал администрацию Джозефа Байдена. Теперь — из-за кризиса в Техасе, где тысячи мигрантов содержатся под Международным мостом Дель Рио.

© Twitter: лагерь мигрантов возле Международного моста Дель Рио в Дель Рио, штат Техас

В воскресном заявлении 45-ый хозяин Белого дома обвинил "основные средства массовой информации” в том, что они "почти не уделяют внимания" ситуации в Дель-Рио, и предсказал, что пограничная ситуация станет "величайшим кризисом в истории страны” — "кризисным кризисом”.

Напомним, незаконное пересечение границы резко возросло при президенте Джо Байдене, и сообщения о переполненных учреждениях для мигрантов, а также о тактике поимки и освобождения сделали ситуацию предметом серьёзной критики со стороны его оппонентов.

Согласно прогнозам, опубликованным на минувшей неделе, в этом году было задержано 1,85 миллиона человек на границе, что побило рекорд 2000 года — 1,64 миллиона.

"Самое большое количество нелегалов в истории нашей страны прибывает миллионами. Они совершенно бесконтрольны и могут делать всё, что хотят, и идти, куда они хотят”, — сказал Трамп, добавив, что "убийцы, наркоторговцы и преступники всех форм и размеров” являются частью "массовой миграции” и, если Байден не примет мер, то США скоро превратятся в "выгребную яму человечества”.

Напомним, что ранее Дональд Трамп уже предрёк США весьма трагичное будущее, если Байден продолжит оставаться у руля страны:

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