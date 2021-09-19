Ученые выяснили, что COVID-19 появился в природе

Французские и лаосские ученые нашли еще одно доказательство того, что коронавирус SARS-CoV-2 появился естественным путем, а не в лаборатории. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Специалисты изучили 645 летучих мышей различных видов в Юго-Восточной Азии. У мышей, обитающих в пещерах Лаоса, нашли три вируса и рецептор-связывающий домен, близкий к домену COVID-19.

Найденные вирусы — BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236 — являются "ближайшими предками SARS-CoV-2". Скорее всего, они и привели к его возникновению. Но в отличие от вызвавшего пандемию коронавируса, ни один из перечисленных патогенов не имеет так называемый сайт расщепления фурином в S-белке, благодаря которому облегчается проникновение в человеческий организм.

По мнению исследователей, это является еще одним доказательством того, что COVID-19 появился в естественной среде.

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