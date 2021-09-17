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ВОЗ приостанавливает процесс утверждения российской вакцины Sputnik V

Мир

ВОЗ приостановила процесс утверждения российской противокоронавирусной вакцины Sputnik V после того, как её эксперты обнаружили, что "на одном из производственных объектов для прививок применялась неправильная производственная практика".

ВОЗ приостанавливает процесс утверждения российской вакцины Sputnik V

Отвечая на вопрос журналиста во время брифинга для прессы, помощник директора организации здравоохранения Ярбас Барбоса сказал, что ВОЗ сейчас ожидает подтверждения того, что завод исправил нарушения, чтобы можно было провести новую инспекцию.

"Что касается процесса утверждения Sputnik V для использования в чрезвычайных ситуациях, процесс был приостановлен, поскольку во время инспекции одного из заводов, где производится вакцина, было установлено, что завод не придерживался надлежащей производственной практики”, — сказал Барбоса.

Нарушения были зафиксированы ещё в июне. Тогда эксперты агентства подвергли критике контроль условий на линиях розлива вакцин, а также проблемы, связанные с потенциальным перекрестным загрязнением и уровнем стерильности на одном из заводов недалеко от Уфы, где эксперты подвергли.

По словам Кремля, все эти жалобы уже были "приняты во внимание” до публикации отчета, и все уже было исправлено.

Российские власти обратились как в ВОЗ, так и в Европейское агентство по лекарственным средствам за экстренным одобрением в начале этого месяца, но ни одна из организаций еще не зарегистрировала препарат.

Напомним, в августе 2020 года Sputnik V стал первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса. С тех пор он был разрешен в 70 странах и показал эффективность 97,6%.ч

И, к слову, именно этой вакциной привился российский президент Владимир Путин. 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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