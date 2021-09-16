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США расширят военное присутствие в Австралии

Мир

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страна намерена расширить свое военное присутствие в Австралии. Об этом он сообщил на пресс-конференции с австралийскими коллегами.

"Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", — сказал глава Пентагона.

Министр обороны Австралии Питер Даттон пояснил, что его коллега говорит о присутствии всех типов американских военных самолетов.

Ранее стало известно о новой военной инициативе США, Великобритании и Австралии. Первым шагом альянса, который, как представляется, направлен против Китая, является предоставление Канберре атомных подводных лодок.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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