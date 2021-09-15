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В Испании зафиксирован первый случай лечения геймера от игровой зависимости

Мир

В Испании подросток был доставлен в больницу для лечения от игровой зависимости. Это первый опубликованный случай в мире, сообщили в Университете Хайме I.

В Испании зафиксирован первый случай лечения геймера от игровой зависимости

Подросток был зависим от видеоигры Fortnite. Он играл целыми днями, не выходил из дома, не общался с людьми, а также не интересовался происходящим вокруг. Пациент страдал расстройством сна и не соблюдал личную гигиену.

Врачи диагностировали у несовершеннолетнего расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство, а также осложнённое расстройство горя из-за смерти матери, которая скончалась год назад от рака.

По словам экспертов, пациент нашёл в игре убежище для своих эмоциональных переживаний.

Подросток прошёл двухмесячное лечение, после чего стал меньше играть.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения внесла зависимость от видеоигр в список психических заболеваний.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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