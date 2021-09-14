Финляндия расширит выдачу виз россиянам с первого октября

Финляндия с первого октября расширит выдачу виз для двух категорий граждан РФ — для тех, кто отправился в страну с целью деловой поездки и обладателей просроченных мультивиз.

Директор департамента консульских услуги МИД Финляндии Паси Туоминен сообщил, что расширяет прием заявлений в визовых центрах на территории России, начиная с 1 октября. Также он сообщил, какие категории граждан смогут получить визу в Финляндию.

"Это те, у кого цель поездки деловая, вторая категория — это все заявители, у которых есть истекшая многократная шенгенская виза, выданная Финляндией на срок не менее двух лет", — рассказал Туоминен на онлайн пресс-конференции.

Он также отметил, что расширение приема визовых заявлений не изменит действующие правила въезда в Финляндию. По словам Туоминена, решения об отмене или изменении ограничений на въезд еще не были приняты.

Туоминен рассказал, что снятие ограничений на территории Финляндии возможно после вакцинации 80% населения.

На данный момент въезд в Финляндию из России разрешен:

членам семьи, гражданам Финляндии и лицам с видом на жительство;

дипломатам и лицам со служебными паспортами или удостоверениями;

студентам финских учебных учреждений;

лицам в случае возникновения семейных обстоятельств, включая встречи с родственниками и рождение ребенка.

7 июня Финляндия разрешила въезд из России и ряда других стран. Лица, являющиеся членами семьи, в том числе бабушки и дедушки, родители мужа и жены, и взрослые дети могли попасть на территорию Финляндии. Туристические поездки остаются под запретом.

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