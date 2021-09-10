Цена на газ в Европе побила очередной рекорд

Стоимость газа на европейском рынке превысила 710 долларов за тысячу кубометров, что стало новым рекордом.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что газ в Европе дорожает из-за высоких цен на "голубое топливо" в Азии. Поставщики охотнее направляют танкеры со своей продукцией в азиатские страны, которые больше платят за газ, чем европейцы. Из-за большой численности населения Китай и Индия нуждаются в крупных поставках газа. Чтобы привлечь к себе поставщиков, Европе приходится устанавливать цену, которая не ниже той, что в Азии.

Кроме того, из-за холодной зимы запасы газ в подземных хранилищах европейских стран истощились, а пополнить их никто не успел.

Недавно в Европе был установлен новый рекорд цены на газ, который подорожал до 700 долларов за тысячу кубометров.

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