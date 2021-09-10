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Цена на газ в Европе побила очередной рекорд

Мир

Стоимость газа на европейском рынке превысила 710 долларов за тысячу кубометров, что стало новым рекордом.

Цена на газ в Европе побила очередной рекорд

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что газ в Европе дорожает из-за высоких цен на "голубое топливо" в Азии. Поставщики охотнее направляют танкеры со своей продукцией в азиатские страны, которые больше платят за газ, чем европейцы. Из-за большой численности населения Китай и Индия нуждаются в крупных поставках газа. Чтобы привлечь к себе поставщиков, Европе приходится устанавливать цену, которая не ниже той, что в Азии.

Кроме того, из-за холодной зимы запасы газ в подземных хранилищах европейских стран истощились, а пополнить их никто не успел.

Недавно в Европе был установлен новый рекорд цены на газ, который подорожал до 700 долларов за тысячу кубометров.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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