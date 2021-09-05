EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
У отравившихся школьников из нижегородской гимназии выявлен норовирус
СМИ: военные мятежники задержали президента Гвинеи
"Результатов нет": Порошенко оценил визит Зеленского в США
В Гвинее задержаны 25 участников госпереворота
Песков исключил тему принадлежности Крыма на встрече Путина и Зеленского
Песков: СМИ раздули историю с учеником и Путиным
"Росгосстрах" назвал самый опасный вид общественного транспорта
В хабаровской колонии погибли двое заключённых
В Сочи закрыли ресторан после концерта рэпера Гуфа

В Панджшере убит пресс-секретарь сопротивления в Афганистане

Мир

В провинции Панджшер талибы* убили пресс-секретаря Фронта национального сопротивления, который не подчинился радикальному движению "Талибан"* Фахима Дашти.

В Панджшере убит пресс-секретарь сопротивления в Афганистане

Как сообщает агентство The Khaama Press в своём Twitter, Дашти убили во время очередного столкновения.

По данным источников в Панджшере, Фахим Дашти являлся высокопоставленным членом партии "Исламское общество Афганистана", а также входил в ряды членов Федерации журналистов Афганистана.

Несколькими днями ранее лидером Фронта сопротивления в Афганистане Ахмадом Масудом были оглашены условия прекращения огня в провинции. Он попросил покинуть северную территорию Афганистана боевиков движения "Талибан"*.

В прошедшие выходные талибы сделали заявление о том, что они установили контроль над Панджшером. На прошлой неделе талибы начали наступать на северные территории страны после завершений переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ПРАВДА про Афганистан, которую вы еще не слышали
Автор: Евгения Патановская, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Панджшере убит пресс-секретарь сопротивления в Афганистане
Чубайс назвал единственный путь к величию и процветанию России
На Украине заявили о "тайных решениях" Киева и Вашингтона по Донбассу
Не злите медведя: в тайных тюрьмах Донбасса могут пытать русских
"Переходим на дрова и солому": что ждёт Украину без российского газа?
У отравившихся школьников из нижегородской гимназии выявлен норовирус
"Талибан"* планирует наладить дипломатические отношения с Германией
Лидер мятежников в Гвинее заявил о роспуске правительства и закрытии границ
СМИ: военные мятежники задержали президента Гвинеи
"Результатов нет": Порошенко оценил визит Зеленского в США
Популярное
Мир. Новости мира
National Interest назвал странными действия Зеленского в США

Граждане Украины удивленно отреагировали на решение президента Владимира Зеленского презентовать план трансформации страны экспертам из США.

National Interest назвал странными действия Зеленского в США
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Политика. Новости и аналитика
Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан
Россия
Захарова ответила Певчих на оскорбления в соцсетях
Наука и техника
США больше не будут покупать российские двигатели РД-180
Любовь Степушова Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане Любовь Степушова Усам Оздемиров Медленно, но верно? Власти дают ход "зелёному" транспорту в России Усам Оздемиров Александр Артамонов Дьявол в мелочах: как США украли у СССР победу над Японией Александр Артамонов
Общество
Предсказания финалиста "Битвы экстрасенсов": о будущем России, новом СССР и грядущем кризисе
Здоровье
Врач назвал пациентов с риском развития тяжелой формы COVID-19
Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала
Здоровье
Британский врач назвал скрытый симптом деменции за несколько лет до ее начала
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников