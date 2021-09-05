В Панджшере убит пресс-секретарь сопротивления в Афганистане

В провинции Панджшер талибы* убили пресс-секретаря Фронта национального сопротивления, который не подчинился радикальному движению "Талибан"* Фахима Дашти.

Как сообщает агентство The Khaama Press в своём Twitter, Дашти убили во время очередного столкновения.

По данным источников в Панджшере, Фахим Дашти являлся высокопоставленным членом партии "Исламское общество Афганистана", а также входил в ряды членов Федерации журналистов Афганистана.

Несколькими днями ранее лидером Фронта сопротивления в Афганистане Ахмадом Масудом были оглашены условия прекращения огня в провинции. Он попросил покинуть северную территорию Афганистана боевиков движения "Талибан"*.

В прошедшие выходные талибы сделали заявление о том, что они установили контроль над Панджшером. На прошлой неделе талибы начали наступать на северные территории страны после завершений переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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