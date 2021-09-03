"Россия не обязана отчитываться": Слуцкий о требовании НАТО

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что Россия не должна отчитываться перед НАТО о проводимых военных учениях. Такое мнение политик высказал в ответ на призыв генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга раскрыть подробности о российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2021".

Свою позицию генсек НАТО аргументировал возросшей обеспокоенностью стран Балтии, Польши и Украины относительно планов Москвы. Столтенберг заявил, что Россия "должна вести себя предсказуемым образом".

Комментируя данную позицию в своем Telegram, Леонид Слуцкий отметил: "Сотрудничество – это улица с двусторонним движением. Североатлантический альянс в одностороннем порядке понизил уровень отношений с Россией. Это их выбор. При такой тональности Россия точно не обязана ни перед кем отчитываться, особенно учитывая размещение американских систем ПРО в Польше и переброску войск США в страны, находящиеся в непосредственной близости от границ России".

Вместе с тем, Слуцкий напомнил, что в отдельных эпизодах учений, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, будет принимать участие не более 6,4 тысяч военнослужащих. А документ предписывает обязательное приглашение наблюдателей лишь при участии в учениях от 13 тысяч военных.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут 10-16 сентября на военных полигонах России и Белоруссии. В них примут участие порядка 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. По заявлению обеих стран, предстоящих маневры будут носить исключительно оборонительный характер.

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