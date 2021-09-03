Чехия не планирует полностью рушить отношения с Россией

После завершения переговоров на саммите президентов Джо Байдена и Владимира Путина стало понятно, что с Россией невозможно не иметь никаких отношений. К такому же выводу пришли в Европе после встречи российского лидера и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как заявил Кулганек, отношения с РФ стали натянутыми после серии взрывов в Врбетице. Несмотря на отчуждение политических связей государств, Чехия отметила, что полностью отказаться от контактов с Россией невозможно.

К такому же выводу пришли и соседние страны — Польша и прибалтийские государства, которые давно находятся в острой фазе отношений с нашей страной.

Министр иностранных дел Чехии категорически против закрытия посольства Чехии в Москве: ведь это практическая необходимость поддержания чешских предпринимателей и студентов.

Однако, по прогнозам представительства Чехии, восстановлению отношений будет предшествовать ряд обязательных мер, а сам процесс будет небыстрым.

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