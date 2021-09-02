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Талибы* почувствовали себя героями американских боевиков

Мир

Члены захватившего власть в Афганистане движения "Талибан"* в Кандагаре устроили парад трофейной военной техники США. Происходящее в окрестностях второго по величине города страны демонстрирует появившаяся в Интернете видеозапись.

Талибы* почувствовали себя героями американских боевиков

1 сентября на шоссе, ведущем в Кандагар, выстроилась длинная очередь из "Хаммеров", оставленных на территории Афганистана американскими военными. На борту захваченных автомобилей стояли боевики "Талибана", а на антеннах многих машин были прикреплены белые флаги исламистского движения. На видео также видно, что многие из "Хаммеров" не только на ходу и находятся почти в идеальном состоянии, но и оснащены тяжелым вооружением и пулеметами.

Парад состоялся на следующий день после того, как в сети появились записи, демонстрирующие, как боевики "Талибана" исследуют заброшенный ангар в аэропорту Кабула. При этом талибы*, одетые в форму военных США и с американским оружием, осматривали в ангаре вертолет CH-46 Sea Knight.

В ответ на это пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил: "Я не слишком обеспокоен изображениями боевиков "Талибана", исследующих брошенную авиатехнику. Они могут смотреть на нее, могут ходить вокруг, но они не могут ею управлять".

При этом, как пишет "Московский комсомолец", в последние дни над Кандагаром был замечен вертолет Black Hawk. Это свидетельствует о том, что за его штурвалом находился кто-то из бывшей правительственной армии Афганистана, ведь у талибов* дефицит пилотов.

*Запрещенная на территории России террористическая организация.

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Парад талибов в Кандагаре
Автор: Редакция Правда.Ру, Куратор: Любовь Степушова
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