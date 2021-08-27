Талибы*: взрывы в Кабуле устроили США - они избавлялись от боеприпасов

Талибы* решили успокоить жителей Кабула и мировую общественность после терактов в аэропорту, заявив, что "последние взрывы — это всего лишь уничтожение американскими военными боеприпасов перед вылетом".

В заявлении талибов* указано, что "не все взрывы, которые прогремели в Кабуле в четверг", были атакой ИГИЛ*.

"Пожалуйста, не беспокойтесь, — говорит руководство "Талибана"*. — Взрывы ранее были ошибочно приняты за продолжение нападений".

Напомним, вечером в четверг возле аэропорта Кабула погремели два взрыва, в результате которых погибло около 60 человек и 140 получили ранения.

Потом, как сообщали афганские СМИ, прозвучало еще несколько взрывов, уже внутри периметра воздушной гавани.

Со своей стороны, как ранее сообщала Pravda.Ru, американский президент пообещал "разобраться с теми, кто устроил теракт в Кабуле":

"Мы выследим вас": Байден пригрозил террористам, напавшим на аэропорт Кабула

* запрещенная в РФ организация

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