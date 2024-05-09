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Глава ОКР Поздняков напомнил, чем является для россиян 9 мая, поздравив их с праздником

Глава ОКР Поздняков поздравил жителей России с Днём Великой Победы

1:50
Спорт

Президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым было написано поздравление в честь Дня Победы, в котором он выразил свои наилучшие пожелания россиянам.

Глава ОКР Поздняков поздравил жителей России с Днём Великой Победы
Фото: commons.wikimedia.org by Marie-Lan Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В его поздравлении было подчеркнуто, что этот день является особенным для каждого гражданина страны. Глава ОКР отметил важность уважения и поминовения героев, которые отстаивали свободу и независимость Родины, жертвуя своими жизнями в Великой Отечественной войне.

"С Днём Великой Победы! День Победы — священный праздник, который дорог каждому человеку в нашей большой многонациональной стране. Вместе мы чтим память героев, не жалевших жизни ради победы в Великой Отечественной войне во имя свободы, независимости и будущего своей Родины", — написал Поздняков в соцсетях.

Станислав Поздняков отметил также гордость россиян перед подвигом русских солдат и всех тех, кто боролся на фронте и трудился в тылу. Он признал "Бессмертный полк" символом силы духа и отваги защитников Отечества и подчеркнул, что необходимо ценить их героический поступок.

В своём поздравлении Поздняков напомнил всем неонацистам о том, что попытки угрожать России окажутся безуспешными, поскольку мужество и единство наших граждан непоколебимы перед любой опасностью.

Президент ОК России также передал свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их несокрушимый патриотизм. Он подчеркнул, что мы обязаны сохранять память о них, переходя ее от поколения к поколению, поскольку это является нашим высшим долгом. Станислав Поздняков завершил свое поздравление, пожелав всем согражданам прекрасного праздника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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