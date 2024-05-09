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Байден заявил, что у американцев есть веские причины для беспокойства по поводу экономики США

Байден признал, что у США есть экономические проблемы

0:34
Экономика

Президент США Джо Байден заявил, что у американцев есть обоснованные причины беспокоиться о состоянии экономики страны.

Байден признал, что у США есть экономические проблемы
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В интервью телеканалу CNN он отметил, что сочетание инфляции, связанных с ней издержек и других факторов вызывает у людей серьезное беспокойство.

Американский лидер также подчеркнул, что работает над решением этих проблем.

Он напомнил, что, когда возглавил администрацию, многие предрекали экономический коллапс, однако, по его словам, этого не произошло.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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