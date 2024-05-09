Байден заявил, что у американцев есть веские причины для беспокойства по поводу экономики США

Президент США Джо Байден заявил, что у американцев есть обоснованные причины беспокоиться о состоянии экономики страны.
В интервью телеканалу CNN он отметил, что сочетание инфляции, связанных с ней издержек и других факторов вызывает у людей серьезное беспокойство.
Американский лидер также подчеркнул, что работает над решением этих проблем.
Он напомнил, что, когда возглавил администрацию, многие предрекали экономический коллапс, однако, по его словам, этого не произошло.
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