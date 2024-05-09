Байден заявил, что у американцев есть веские причины для беспокойства по поводу экономики США

Байден признал, что у США есть экономические проблемы

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Джо Байден заявил, что у американцев есть обоснованные причины беспокоиться о состоянии экономики страны.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В интервью телеканалу CNN он отметил, что сочетание инфляции, связанных с ней издержек и других факторов вызывает у людей серьезное беспокойство.

Американский лидер также подчеркнул, что работает над решением этих проблем.

Он напомнил, что, когда возглавил администрацию, многие предрекали экономический коллапс, однако, по его словам, этого не произошло.