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Байден: вывод войск из Афганистана завершил эру попыток переустроить мир

Мир

Эра попыток переустроить мир и другие страны завершена, именно поэтому высшим руководством Соединённых Штатов было принято решение вывести войска из Афганистана, заявил президент США Джо Байден, обратился к нации, во время прямого эфира на YouTube-канале The Washington Post.

Байден: вывод войск из Афганистана завершил эру попыток переустроить мир

Он напомнил, что военная кампания закончилась гибелью 13 американских солдат. Ещё более 20 человек пострадали, подчеркнул президент.

"Эта операция стала напоминать миссию войны вместо миссии милосердия, и я прекрасно понимаю это, но это произошло ради спасения тысяч людей", — отметил американский президент.

Трамп подчеркнул, что нынешнее руководство Соединённых Штатов не виновато в том, что произошло, поскольку вывод войск стал причиной того, что администрация экс-президента Дональда Трампа раньше заключила ряд договоров с талибами*.

Ранее, выступая на брифинге перед журналистами, Байден объяснил своё решение о выводе войск из Афганистана нежеланием превращать страну в "террористический плацдарм".

В заключение своей речи американский лидер пообещал впредь бороться с терроризмом и "нанести несколько ударов по действующим в Афганистане группировкам "Исламского государства"*.

Согласно заявлению главы Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний восток, генерала Кеннет Маккензи, последний американский солдат покинул территории Афганской республики 31 августа.

Талибы* назвали уход американской армии "трусостью и предательством" и объявили о полной независимости Афганистана.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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Президент США объяснил нации свою позицию по Афганистану
Автор: Евгения Патановская, Куратор: Любовь Степушова
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