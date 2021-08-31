Президент США объяснил нации свою позицию по Афганистану

Байден: вывод войск из Афганистана завершил эру попыток переустроить мир

Эра попыток переустроить мир и другие страны завершена, именно поэтому высшим руководством Соединённых Штатов было принято решение вывести войска из Афганистана, заявил президент США Джо Байден, обратился к нации, во время прямого эфира на YouTube-канале The Washington Post.

Он напомнил, что военная кампания закончилась гибелью 13 американских солдат. Ещё более 20 человек пострадали, подчеркнул президент.

"Эта операция стала напоминать миссию войны вместо миссии милосердия, и я прекрасно понимаю это, но это произошло ради спасения тысяч людей", — отметил американский президент.

Трамп подчеркнул, что нынешнее руководство Соединённых Штатов не виновато в том, что произошло, поскольку вывод войск стал причиной того, что администрация экс-президента Дональда Трампа раньше заключила ряд договоров с талибами*.

Ранее, выступая на брифинге перед журналистами, Байден объяснил своё решение о выводе войск из Афганистана нежеланием превращать страну в "террористический плацдарм".

В заключение своей речи американский лидер пообещал впредь бороться с терроризмом и "нанести несколько ударов по действующим в Афганистане группировкам "Исламского государства"*.

Согласно заявлению главы Центрального командования Вооруженных сил США (USCENTCOM), в зону ответственности которого входит Ближний восток, генерала Кеннет Маккензи, последний американский солдат покинул территории Афганской республики 31 августа.

Талибы* назвали уход американской армии "трусостью и предательством" и объявили о полной независимости Афганистана.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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