Байден обосновал вывод войск из Афганистана позицией России и Китая

Президент США Джо Байден обратился к американцам из-за событий в Афганистане. Американские военные в спешке оставляют страну за две недели до запланированного выхода из Кабула.

Захват власти "Талибаном"* привёл к тому, что власти США не смогли довести начатое до конца. 16 августа в аэропорту Кабула воцарился хаос — американские военные вывозили транспортными самолётами своих граждан и не брали на борт афганцев, которые хотели покинуть страну, опасаясь преследования талибов.

Из-за неразберихи и позиции американских военных — забирать только своих — люди буквально цеплялись за части самолётов. В Сети появилось видео падения нескольких людей с лайнеров.

В результате хаоса и гибели семи человек в аэропорту американские СМИ потребовали от Байдена ответа — за что погибали солдаты армии США. Политики и эксперты в один голос заявили о "самом позорном поражении" в истории страны. Президенту пришлось прервать свою поездку и вернуться в Белый дом на пресс-конференцию.

Что сказал Байден

Президент США начал выступление прямо — американцы были готовы к тому хаосу, который наблюдается в Афганистане сейчас. Но свою цель, по словам Байдена, армия достигла — была разгромлена Аль-Каида.

Также Байден заявил, что не хотел, чтобы американцы участвовали в войне, которую не способны вести афганцы (предыдущее официальное правительство — прим. ред.). Лидеры Афганистана не были способны к объединению и лгали, когда заявляли о готовности воевать против талибов.

Отдельно Байден сослался на позицию России и Китая, которые по его мнению хотели бы, чтобы США постоянно находились в Афганистане. Это стало ещё одной причиной вывода войск из страны.

"Россия и Китай хотели бы, чтобы США бесконечно вкачивали ресурсы в Афганистан", — заявил Байден.

У президента США нет сожалений по поводу вывода войск из Афганистана, несмотря на потраченный триллион долларов. Байден заявил, что американцы дали афганцам всё, что могли, но не смогли передать свою "волю к победе".

Байден выразил сожаление по поводу происходящего сейчас в Кабуле, но безопасность американских граждан была обеспечена. Для этого США полностью взяли под контроль воздушное пространство.

Президент США добавил, что были вывезены 2 тысячи граждан Афганистана, им будут предоставлены визы. Америка по словам главы государства продолжит поддерживать афганцев.

В конце выступления Байден хлопнул папкой по трибуне и ушёл, не ответив ни на один вопрос журналистов.

*организация запрещена на территории РФ

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