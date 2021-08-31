Политолог спрогнозировал "постоянное напряжение" соседям Афганистана

Афганистан ждёт новая талибо*-шариатская реальность после ухода военнослужащих США, заявил "Свободной прессе" российский политолог Алексей Мартынов.

По его словам в настоящее время ситуация в Афганистане совсем не та, что была 20 лет назад. В частности, американские военные бросили в стране большое количество высокоточного оружия. Общая его стоимость, согласно данным американского Сената, составляет около 85 млрд долларов.

Кроме того, США подготовили множество военных специалистов афганской армии.

По мнению Алексея Мартынова, теперь военспецов, как и американское оружие, будут использовать талибы*.

"Понятно, что теперь они все будут рекрутированы талибами в свои структуры, как это уже было после падения Ирака, когда практически все офицеры были рекрутированы в ИГИЛ**", — сказал политолог.

По его мнению, это позволит устроить "весёлую историю" в Афганистане, а также постоянно беспокоить соседние страны.

"Все соседние территории будут постоянно находиться в напряженном состоянии, в том числе и наши Центрально-Азиатские республики", — заявил собеседник издания.

* "Талибан" — организация запрещена в РФ.

** "ИГИЛ" — организация запрещена в РФ.

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