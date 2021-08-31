Украинские чиновники несколько лет забирали пенсии жителей ЛНР и ДНР себе

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины рассказали в социальных сетях, как вместе с другими ведомствами уличили работников пенсионного фонда во многолетнем хищении пенсий людей, которые проживают на неподконтрольных Киеву территориях ДНР и ЛНР.

По версии правоохранителей, чиновники вели фальшивую базу данных, по которым якобы платили жителям республик пенсии. На самом деле, по предварительным данным, мошенники делали пенсионные карточки, о которых не знали сами граждане, и тратили их средства на свои нужды.

Предположительно, за несколько лет мошенники присвоили более пяти миллионов гривен. В переводе на рубли эта сумма составила примерно 14 миллионов рублей.

Правоохранители нашли незаконные банковские карты и настоящие документы.

Обвиняемых будут судить по уголовным статьям, за мошенничество и несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин.

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