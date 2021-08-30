Власти Китая уверены в том, что коронавирус не мог появиться в морепродуктах, выловленных и приготовленных местными рыбаками. Они уверены, что COVID-19 завезли в провинцию из другой страны.
В Центре по контролю и профилактике заболеваний Китая (CDC) несколько лет — с 2019 года, расследуют инцидент с появлением смертельной инфекции. Специалисты Центра уверены, что вирус в Ухань мог попасть через завезённые полуфабрикаты, которые поставляют из других государств.
По словам представителя CDC Ма Хуэйлай, цитирует которые китайская газета Global Times, согласно эпидемиологическим исследованиям коронавирус попал в Поднебесную во время транспортировки полуфабрикатов из стран-партнёров.
По ее словам, после того, как Китай пережил первую волну коронавируса, эпизодические вспышки COVID-19 стали наблюдаться в стране постоянно.
Китайские эксперты уверены в том, что вспышки заболевания происходят именно в те периоды, когда в страну завозят большие партии замороженных продуктов.
"Как правило, это продукты, поставляемые странами Европы и США", — пришли к выводу эксперты.
Отметим, что происхождение коронавируса еще полностью не доказано. По одной из версий, он был создан в секретной лаборатории в том же Ухане в 2015 году и испытывался на летучих мышах. Другая, совершенно противоположная версия, отрицает происхождение COVID-19, как биологического оружия.
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