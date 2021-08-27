Разведывательная группа США провела исследование о происхождении коронавируса. Американское сообщество проводило расследование в течение 90 дней, а также опубликовало секретные данные из доклада президента США Джо Байдена.
Разведка США сообщила, что коронавирусная инфекция не была разработана в качестве биологического оружия. В докладе отмечается, что большинство ведомств также утверждают о низкой вероятности создания коронавируса в военных целях.
В июле китайский журнал Science China Life Sciences сообщил, что коронавирус с низкой долей вероятности мог быть создан в искусственных условиях. Ученые отметили, что COVID-19 является продуктом естественного происхождения из-за хорошей адаптации к окружающей среде.
Ранее журнал Nature по заказу Всемирной организации здравоохранения в Китае призвал ускорить поиск источника коронавируса.
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