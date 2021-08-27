Представитель НАТО: "Кабул может стать полем битвы между ИГ* и талибами*"

Представитель НАТО и посол Италии Стефано Понтекорво, который руководит гуманитарными миссиями в захваченном боевиками Афганистане, предупредил о превращении столицы страны в поле боя между радикалами "Исламского государства"* и террористами "Талибана"*. Об этом экс-дипломат рассказал журналистам газеты Messaggero.

Талибы* установили своё господство над Афганистаном: силы безопасности страны противостоят боевикам только в одной провинции. Однако им не хватит людей, чтобы полностью справиться с "Исламским государством". В этом убеждён посол Стефано Понтекорво. По его мнению, теракт в кабульском аэропорту — это далеко не последнее проявление противостояния террористов.

"Талибы хотят её (структуру управления. — Прим. ред.) восстановить, но понадобится время. И потом у них нет полного и абсолютного контроля над территорией, а также достаточного числа людей", — подчеркнул представитель НАТО.

Напомним, что в ходе теракта в столице умерли 110 человек. Среди пострадавших не обнаружили граждан России. По данным Вашингтона, в трагедии виновны экстремисты "ИГ", члены "Талибана" же не участвовали в этом. Они пообещали найти убийц и наказать их.

*Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.

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